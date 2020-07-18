Балотеллі може продовжити кар'єру в Серії C

Італійський Комо запропонував контракт форварду Маріо Балотеллі, який зі скандалом змушений був покинути Брешію.

Представник Серії C прагне почати співпрацю з одіозним нападником. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

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Боси Комо готові задовольнити фінансові апетити Балотеллі. Вони нібито вже мали зустріч із агентом форварда Міно Райолою і сподіваються незабаром оформити перехід. Комо – наразі єдиний зацікавлений у підписанні Балотеллі клуб. У червні він відмовився розірвати контракт із Брешією за обопільною згодою, потім "ластівки" відсторонили його від тренувань із першою командою, а тепер сторони погрожують одне одному судовими позовами.

У нинішньому сезоні Маріо Балотеллі встиг провести 19 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів.

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