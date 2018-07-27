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Балотелли может не перейти в Марсель через своего скандального агента

19:57 39 Читати українською
Балотелли может не перейти в Марсель через своего скандального агента
Мино Райола и Марио Балотелли / Фото из соцсетей

Переход нападающего Ниццы Марио Балотелли в Марсель под угрозой срыва.

Переход итальянского форварда Ниццы Марио Балотелли в Марсель может не состояться из-за высоких требований агента футболиста Мино Райола, сообщает L'Equipe.

Балотелли приехал в Марсель проходить медосмотр

По информации издания, руководство Марселя согласилось с суммой трансфера в 10 млн евро и зарплате игрока в 7 млн в год. Однако французский клуб отказывается платить комиссионные Райоле, и считает их чрезмерными.

Напомним, с 2016 по 2018 годы итальянец выступал в составе Ниццы, с которой сумел получить бронзовые награды французского первенства.

Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля

Теги
Трансферы Марио Балотелли Марио Балотелли Марсель Марсель Ницца Ницца Франция Мино Райола
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