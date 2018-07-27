Балотеллі може не перейти в Марсель через свого скандального агента

Міно Райола та Маріо Балотеллі / Фото з соцмереж

Перехід нападника Ніцци Маріо Балотеллі в Марсель під загрозою зриву.

Перехід італійського форварда Ніцци Маріо Балотеллі в Марсель може не відбутися через високі вимоги агента футболіста Міно Райоли, повідомляє L’Equipe.

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За інформацією видання, керівництво Марселя погодилось з сумою трансферу в 10 млн євро та зарплатою гравця у 7 млн на рік. Проте французький клуб відмовляється платити комісійні Райолі, та вважає їх надмірними.

Нагадаємо, З 2016 по 2018 роки італієць виступав у складі Ніцци, з якою зумів здобути бронзові нагороди французької першості.

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