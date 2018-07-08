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Балотелли приехал в Марсель проходить медосмотр

16:48 20 Читати українською
Балотелли приехал в Марсель проходить медосмотр
Марио Балотелли / Getty Images

Нападающий Ниццы Марио Балотелли вскоре должен стать игроком марсельского Олимпика.

Марио Балотелли прибыл в Марсель, чтобы пройти медосмотр и подписать двухлетний контракт с местным Олимпиком, сообщает Football Italia.

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С 2016 по 2018 годы итальянец выступал в составе другого представителя Лиги 1 – Ниццы, с которой сумел завоевать бронзовые награды первенства.

Марсель в сезоне 2017/2018 дошел до финала Лиги Европы, где уступил Атлетико (0:3). В чемпионате подопечные Руди Гарсии заняли 4 место и пролетели мимо Лиги чемпионов, пропустив вперед Лион и Монако.

Ницца получит за переход 10 миллионов евро, хотя контракт технически был завершен.

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