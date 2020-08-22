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Балотелли кардинально сменил имидж – лицо форварда стало лозунгом темнокожих

19:37 - Читати українською
Балотелли кардинально сменил имидж – лицо форварда стало лозунгом темнокожих
Марио Балотелли / Sky Sports

Форвард Брешии Марио Балотелли решил напомнить о своем существовании, но не на футбольном поле.

Скандальный итальянец похвастался в своем Instagram сразу пятью новыми татуировками – все они размещены на шее и лице Марио.

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Теперь Балотелли красуются: перо, крест, буква "М", обезьяна и надпись "Black Power" над бровью.

К слову, Марио провел в составе Брешии 19 поединков в сезоне 2019/20, записав в свой актив 5 голов.

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️M @eros_inkerstattoo

Допис, поширений Mario Balotelli ‍‍ (@mb459)

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Теги
Италия Марио Марио Балотелли Татуировки футболистов Расизм в футболе
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