Балотелли кардинально сменил имидж – лицо форварда стало лозунгом темнокожих

Форвард Брешии Марио Балотелли решил напомнить о своем существовании, но не на футбольном поле.

Скандальный итальянец похвастался в своем Instagram сразу пятью новыми татуировками – все они размещены на шее и лице Марио.

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Теперь Балотелли красуются: перо, крест, буква "М", обезьяна и надпись "Black Power" над бровью.

К слову, Марио провел в составе Брешии 19 поединков в сезоне 2019/20, записав в свой актив 5 голов.

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