toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ПСЖ - БАВАРІЯ ОЛІМПІК - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Балотеллі кардинально змінив імідж – обличчя форварда стало лозунгом темношкірих

19:34 - Читать на русском
Балотеллі кардинально змінив імідж – обличчя форварда стало лозунгом темношкірих
Маріо Балотеллі / Sky Sports

Форвард Брешії Маріо Балотеллі вирішив нагадати про своє існування, але не на футбольному полі.

Скандальний італієць похизувався у своєму Instagram одразу п'ятьма новими татуюваннями – всі вони розміщені на шиї та обличчі Маріо.

Балотеллі отримав несподіваний варіант в Румунії, – RMC Sport

Тепер на Балотеллі красуються: перо, хрест, буква "М", мавпа і напис "Black Power" над бровою.

До слова, Маріо провів у складі Брешії 19 поєдинків у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 5 голів.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

️M @eros_inkerstattoo

Допис, поширений Mario Balotelli ‍‍ (@mb459)

blog_ava
"Маємо скандал": Ступар визнав дискусійними два пенальті для Шахтаря у матчі проти Колоса
10:42
4238
Теги
Італія Маріо Маріо Балотеллі Татуювання футболістів Расизм у футболі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пірло запросив легенду Мілана в Ювентус
    Італія — 14:322988 Пірло запросив легенду Мілана в Ювентус
1
год
:
32
хв
Лілль
22:00
Ренн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?