Балотеллі кардинально змінив імідж – обличчя форварда стало лозунгом темношкірих

Україна — 18:53 2606
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Десна впевнено здолала Зорю – камбек Чернігова зіпсував солодку помсту Фаворова
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Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧЛіга чемпіонів — 17:00 1937
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Динамо згорнуло всі переговори щодо Родрігеса – Луческу дав опальному форварду останній шанс, – ЗМІУкраїна — 14:46 13512
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Пірло запросив легенду Мілана в ЮвентусІталія — 14:32 2988
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Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 12:00 6253