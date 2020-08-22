Балотеллі кардинально змінив імідж – обличчя форварда стало лозунгом темношкірих

Форвард Брешії Маріо Балотеллі вирішив нагадати про своє існування, але не на футбольному полі.

Скандальний італієць похизувався у своєму Instagram одразу п'ятьма новими татуюваннями – всі вони розміщені на шиї та обличчі Маріо.

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Тепер на Балотеллі красуються: перо, хрест, буква "М", мавпа і напис "Black Power" над бровою.

До слова, Маріо провів у складі Брешії 19 поєдинків у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 5 голів.

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