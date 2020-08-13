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Балканы получили солидные деньги за ничью с Ингулцем, – журналист

13 августа 23:49 - Читати українською
Балканы получили солидные деньги за ничью с Ингулцем, – журналист
Игроки ФК Балканы / Фото с официального сайта клуба

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас заявил о финансовом вознаграждении игроков Балкан после матча Первой лиги.

За ничью с Ингулцем игроки клуба из села Заря получили по 3 тысячи долларов, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере.

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Правда, за победу вознаграждение могло бы быть больше – три клуба, которые претендовали на выход в УПЛ, предлагали по 300 тысяч гривен.

Напомним, Балканы расписали боевую ничью с Ингулцем (1:1), который все же будет играть в УПЛ. Кроме того, в следующем сезоне украинского первенства еще сыграет Минай, который стал чемпионом Первой лиги. С очень большой вероятностью, третьим клубом, который выйдет в элиту, станет львовский Рух.

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Теги
Первая лига Балканы Балканы Ингулец Ингулец Игорь Бурбас
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