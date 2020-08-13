Первая Лига: Черноморец деклассировал Металлург, Металлист 1925 победил Кремень, а Горняк-Спорт уступил Прикарпатью

Первая лига 2019/20, 30-й тур

Металлист 1925 – Кремень – 4:2

Голы: Рибейро, 26 Шершень, 29 Ямполь, 38, Цвиренко, 58 – Лобода, 8, Кривенко, 86

Металлург – Черноморец – 1:4

Голы: Черний, 73 – Яловенко, 47, 77, Хамелюк, 51, Михайличенко, 90

Горняк-Спорт – Прикарпатье – 2:4

Голы: Суханов, 74 (пен), 78 (пен) – Француз, 3, Барчук, 53, 55, Дитко, 66 (пен)

Незабитый пенальти: Герасимец, 30 (Г)

Кремень начал матч резво, а на 8 минуте отличился забитым мячом Лобода. Позже Металлист 1925 взял ситуацию в свои руки и забил 4 мяча: Рибейро, Шершень, Ямполь и Цвиренко расписали по голу в ворота команды из Кременчуга. В конце матча еще успел отличиться игрок Кремня Кривенко. Таким образом команда из Харькова занимает 7 место в турнирной таблице ПФЛ, а Кремень сохранил свою прописку в Первой лиге – 13 место.

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Металлург и Черноморец тоже создали настоящую голевую феерию. Одесситы уверенно чувствовали себя в первом тайме. Яловенко отличился еще до перерыва, а на 51 минуте забил Хамелюк в ворота клуба из Запорожья. После этого Металлург показал зубы и отличился на 73 минуте. Команда из Одессы не опустила руки и еще дважды огорчила хозяев – Яловенко отличился во второй раз, жирную точку поставил Михайличенко в конце матча. Черноморец финиширует десятым в этом сезоне, а Металлург занял 15 место и сыграет переходный матч с Альянсом за право выступать в Первой лиге.

Горняк-Спорт и Прикарпатья забили 6 голов на двоих. Сначала Француз вывел клуб из Ивано-Франковска вперед, а уже после перерыва Барчук отметился дублем. Дитко решил добить Горняк-Спорт, забив с пенальти на 66 минуте. 0:4. Однако "горняки" все же собрали волю в кулак и отметились двумя голами, хотя и с пенальти. Прикарпатья занимает 12 строчку в турнирной таблице ПФЛ и избегает вылета, Горняк-Спорт заканчивает сезон на 9 месте.

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