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Балкани отримали солідні гроші за нічию з Інгульцем, – журналіст

13 серпня 23:49 - Читать на русском
Балкани отримали солідні гроші за нічию з Інгульцем, – журналіст
Гравці ФК Балкани / Фото з офіційного сайту клубу

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас заявив про фінансову винагороду гравців Балкан після матчу Першої ліги.

За нічию з Інгульцем гравці клубу із села Зоря отримали по 3 тисячі доларів, пише журналіст Ігор Бурбас у своєму Твіттері.

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Щоправда, за перемогу винагорода могла б бути більша – три клуби, які претендували на вихід в УПЛ, пропонували по 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, Балкани розписали бойову нічию з Інгульцем (1:1), який все ж гратиме в УПЛ. Крім того, у наступному сезоні української першості ще зіграє Минай, який став чемпіоном Першої ліги. З дуже великою ймовірністю, третім клубом, що вийде в еліту, стане львівський Рух.

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Теги
Перша ліга Балкани Балкани Інгулець Інгулець Ігор Бурбас
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