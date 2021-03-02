Украинский полузащитник Виталий Балашов подписал контракт с карагандинским Шахтером, сообщает официальный сайт казахского клуба.

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30-летний вингер заключил с "горняками" контракт до конца 2021 года. В новой команде Виталий будет выступать под номером 10.

Напомним, Балашов – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2008 году. После выступлений за "моряков" и ужгородскую Говерлу поехал искать лучшей доли за границу. Поиграл за польскую Вислу, молдавский Милсами и белорусскую Ислочь. В 2018 году вернулся в Украину и полтора года провел в донецком Олимпике. В августе 2020-го перешел в российский Тамбов, который покинул уже через 2 месяца. Transfermarkt оценивает украинца в 400 тысяч евро.

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