Ще один українець спробує свої сили у чемпіонаті Казахстану.

Український півзахисник Віталій Балашов підписав контракт з карагандинським Шахтарем, повідомляє офіційний сайт казахського клубу.

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30-річний вінгер уклав з "гірниками" контракт до кінця 2021 року. У новій команді Віталій виступатиме під номером 10.

Нагадаємо, Балашов – вихованець одеського Чорноморця, де й розпочав професіональну кар'єру у 2008 році. Після виступів за "моряків" та ужгородську Говерлу поїхав шукати кращої долі за кордон. Пограв за польську Віслу, молдовський Мілсамі та білоруську Іслоч. У 2018 році повернувся в Україну і півтора роки провів у донецькому Олімпіку. У серпні 2020-го перейшов у російський Тамбов, який покинув вже через 2 місяці. Transfermarkt оцінює українця у 400 тисяч євро.

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