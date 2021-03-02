Защитник с опытом выступлений в УПЛ попробует помочь Агробизнесу повыситься в классе.

Украинский защитник Игорь Бойчук продолжит карьеру в Агробизнесе, сообщает официальный сайт волочиского клуба.

Рух отказался от очередного украинца – гол в дебютном матче не помог остаться в клубе

27-летний защитник перешел в команду Александра Чижевского на правах свободного агента. О сроках сделки не сообщается.

Последним клубом защитника был Рух, за который он провел лишь три матча и забил один гол. Львовскую команду Игорь покинул 27 февраля. К слову, Бойчук хорошо знаком с Агробизнесом – он выступал в клубе из Хмельницкой области с 2018 по 2020 годы.

Дебютировать за новую команду защитник сможет уже в кубковом матче против Шахтера, который состоится в среду, 3 марта, в 19:00.

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