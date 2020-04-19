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Бакалов спрогнозировал перспективы Руха в чемпионате Беларуси

13:30 37 Читати українською
Бакалов спрогнозировал перспективы Руха в чемпионате Беларуси
Рух / ФК Рух

Главный тренер львовского Руха Юрий Бакалов поделился мыслями относительно уровня белорусского первенства.

"Чтобы сравнивать чемпионаты, нужно сыграть не один матч, чтобы можно было сказать, кто сильнее. Мы играли с БАТЭ. Думаю, на фоне многократного чемпиона Беларуси выглядели очень и очень прилично. Хотя мы играем в Первой лиге, а они в Лиге чемпионов и лиге Европы выступали.

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Рух мог бы конкурировать в чемпионате Беларуси, а вот за призовые места или нет – трудно сказать. Мы прошли четыре сбора, не форсировали подготовку под первые матчи чемпионата, а подводили игроков к пику формы. Этот большой перерыв нивелировало всю подготовку. Чтобы вернуться на тот уровень – надо хотя бы знать дату возобновления чемпионата. Чтобы более или менее подготовиться и нивелировать травматичность футболистов, нужно как минимум три недели", – сказал Бакалов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, после 19 туров Рух лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков.

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Теги
Беларусь БАТЭ БАТЭ Первая лига Рух Рух Юрий Бакалов Юрий Бакалов
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