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"Будет агонь!": Подарок Буффона вдохновил Козловского на камбек

00:15 5 Читати українською
"Будет агонь!": Подарок Буффона вдохновил Козловского на камбек
Григорий Козловский / Фото из открытых источников

Президент Руха Григорий Козловский похвастался подарком от легендарного Джанлуиджи Буффона.

"Это действительно я, это не фейк. На карантине, как никогда, вдохновляешься многими мыслями.

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Футболка, которую, кстати, мне подарил Буффон на День рождения, подписав "Мистер Грегори", вдохновила меня на то, что у меня тоже душа кипера. Я должен по жизни парировать различные негативные информации, различные слухи. Поэтому я решил вернуться в Фейсбук. Присоединяйтесь! Будет агонь!" – заверил Козловский в своем видеообращении.

Добавим, что одиозный президент Руха решил ограничить доступ к своей странице в Фейсбуке.

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Теги
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Первая лига Григорий Козловский Рух Рух
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