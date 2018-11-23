Бакалов: Шахтер – одна из лучших европейских команд, но Львов не просто на прогулку приехал

Главный тренер Львова Юрий Бакалов поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Мы приехали в Харьков не просто на прогулку. Прекрасно понимаем, с кем нам придется играть. Шахтер – топовая команда не только в нашем чемпионате – это одна из лучших европейских команд, я считаю – по комплектации, по игре, по всем показателям.

Суркис объяснил, почему футбол в Украине жив благодаря Динамо и Шахтеру

Зеленое поле зеленое поле. Я не считаю, что у нас есть какой-то козырь в том плане, что игроки "горняков" были задействованы в сборных. Считаю, что у Шахтера хорошая глубина состава, тем более, для чемпионата Украины. Может, в еврокубках это то сказывается, я имею в виду, отсутствие лидеров, но я не считаю, что для нас это плюс.

У нас также есть определенные проблемы, тоже есть травмированные, больные. Поэтому тоже придется голову поломать над составом. Нам с ребятами не привыкать: к сожалению, мы никак не можем собраться в оптимальном составе. Но что делать – это футбол", – сказал Бакалов телеканалу "Футбол".

Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ