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Бакалов: Шахтер – одна из лучших европейских команд, но Львов не просто на прогулку приехал

14:07 32 Читати українською
Бакалов: Шахтер – одна из лучших европейских команд, но Львов не просто на прогулку приехал
Юрий Бакалов / фото из соцсетей

Главный тренер Львова Юрий Бакалов поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Мы приехали в Харьков не просто на прогулку. Прекрасно понимаем, с кем нам придется играть. Шахтер – топовая команда не только в нашем чемпионате – это одна из лучших европейских команд, я считаю – по комплектации, по игре, по всем показателям.

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Зеленое поле зеленое поле. Я не считаю, что у нас есть какой-то козырь в том плане, что игроки "горняков" были задействованы в сборных. Считаю, что у Шахтера хорошая глубина состава, тем более, для чемпионата Украины. Может, в еврокубках это то сказывается, я имею в виду, отсутствие лидеров, но я не считаю, что для нас это плюс.

У нас также есть определенные проблемы, тоже есть травмированные, больные. Поэтому тоже придется голову поломать над составом. Нам с ребятами не привыкать: к сожалению, мы никак не можем собраться в оптимальном составе. Но что делать – это футбол", – сказал Бакалов телеканалу "Футбол".

Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
до матча
2
час
:
54
мин
Львов
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54
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