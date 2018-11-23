Бакалов: Шахтар – одна з найкращих європейських команд, але Львів не просто на прогулянку приїхав

Головний тренер Львова Юрій Бакалов поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Ми приїхали у Харків не просто на прогулянку. Прекрасно розуміємо, з ким нам доведеться грати. Шахтар – топова команда не тільки в нашому чемпіонаті – це одна з найкращих європейських команд, я вважаю – за комплектацією, за грою, за всіма показниками.

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Зелене поле є зелене поле. Я не вважаю, що у нас є якийсь козир в тому плані, що гравці "гірників" були задіяні в збірних. Вважаю, що у Шахтаря хороша глибина складу, тим більше, для чемпіонату України. Може, в єврокубках це якось позначається, я маю на увазі, відсутність лідерів, але я не вважаю, що для нас це плюс.

У нас також є певні проблеми, теж є травмовані, хворі. Тому теж доведеться голову поламати над складом. Нам з хлопцями не звикати: на жаль, ми ніяк не можемо зібратися в оптимальному складі. Але що робити – це футбол", – сказав Бакалов телеканалу "Футбол".

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