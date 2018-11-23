toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бакалов: Шахтар – одна з найкращих європейських команд, але Львів не просто на прогулянку приїхав

14:04 127 Читать на русском
Бакалов: Шахтар – одна з найкращих європейських команд, але Львів не просто на прогулянку приїхав
Юрій Бакалов / фото із соцмереж

Головний тренер Львова Юрій Бакалов поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Ми приїхали у Харків не просто на прогулянку. Прекрасно розуміємо, з ким нам доведеться грати. Шахтар – топова команда не тільки в нашому чемпіонаті – це одна з найкращих європейських команд, я вважаю – за комплектацією, за грою, за всіма показниками.

Суркіс пояснив, чому футбол в Україні живий завдяки Динамо та Шахтареві

Зелене поле є зелене поле. Я не вважаю, що у нас є якийсь козир в тому плані, що гравці "гірників" були задіяні в збірних. Вважаю, що у Шахтаря хороша глибина складу, тим більше, для чемпіонату України. Може, в єврокубках це якось позначається, я маю на увазі, відсутність лідерів, але я не вважаю, що для нас це плюс.

У нас також є певні проблеми, теж є травмовані, хворі. Тому теж доведеться голову поламати над складом. Нам з хлопцями не звикати: на жаль, ми ніяк не можемо зібратися в оптимальному складі. Але що робити – це футбол", – сказав Бакалов телеканалу "Футбол".

Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
4
год
:
40
хв
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Юрій Бакалов Львів Львів Шахтар - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002274 Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ
4
год
:
40
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук