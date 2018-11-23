Суркис объяснил, почему футбол в Украине жив благодаря Динамо и Шахтеру

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своем отношении к Ринату Ахметову, который является президентом Шахтера.

"У нас вообще отличные отношения с Ахметовым, если бы не футбол, мы наверняка дружили бы гораздо ближе. А здесь, сами понимаете, эмоции – окружение сработало, там что-то сказали, здесь что-то не так поняли и ответили, еще что-то получилось некорректно.

В общем, без конфликтов не обходится. Но нашему общению, признанию человеческих качеств и прежде всего любви к футболу – любви, которая важнее любых денег – это не мешает.

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Поймите, между Динамо и Шахтером нет и не может быть никаких неразрешимых противоречий. Мы живы благодаря футболу и футбол в Украине, простите уж за прямоту, во многом жив благодаря нам. Нет Шахтера без Динамо и нет Динамо без Шахтера, нам необходимо это постоянное соперничество.

Я безумно уважаю то, что Ринат Леонидович сделал и для футбола, и для своего клуба. У нас же война идет, что мне вам напоминать лишний раз.

Тогда, в роковом 2014-м, он имел все основания отказаться от Шахтера как от прямой расходной статьи – клуб не мог вернуться в родной город, клуб не мог и не может сыграть на родном стадионе. Но Шахтер благодаря Ахметову пережил все и, возможно, вышел из этих испытаний еще более сильным и закаленным.

И мое главное желание... Поймите, я люблю нашу страну, я живу в Украине и не собираюсь куда-то ехать. Поэтому хочу, чтобы на нашей земле скорее воцарился мир, чтобы наши поединки вернулись в Луганск и Донецк. Это куда сильнее, чем желание выиграть чемпионат, поверьте. Что может быть важнее мира", – передает слова Суркиса Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

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