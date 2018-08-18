Бакалов: Игровой потенциал у команды очень хороший, хочется отдать должное Жилмару

Новый наставник Львова Юрий Бакалов рассказал о том, почему решил возглавить львовян и о задачах команды на сезон.

"Поступило предложение от руководителей клуба приехать и поговорить о возможном сотрудничестве. Если честно, оно стало как приятным, так и несколько неожиданным для меня.

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Мы обсудили все ключевые моменты относительно дальнейшего функционирования и развития команды, согласились в мыслях и подписали контракт. Задача на сезон не меняется – как минимум, попадание в шестерку.Также показывать достойную игру, чтобы привлекать зрителей на стадион, и воспитывать молодых футболистов для дальнейшего продвижения вперед.

Игровой потенциал у команды очень хороший. Хочется отдать должное Жилмару: команда нравилась болельщикам, пыталась играть в умный и качественный футбол. Конечно, она находится на начальной стадии своего становления, но хочется поблагодарить экс-тренера за тот уровень подготовки, который есть в коллективе. Со многими игроками я уже знаком по совместной работе в той же Стали.

Мне нужно время, чтобы понять, кто и на что способен в этой команде. Есть футболисты – будем с ними работать, а дальше время покажет", – цитирует Бакалова пресс-служба львовского клуба.

Напомним, Бакалов недавно возглавил ФК Львов. Украинский специалист сменил на посту Жилмар, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Львов после 4 туров набрал 4 очка и находится на 7 строчке в турнирной таблице УПЛ.

На тренерском мостике Львова Бакалов дебютирует в матче против Шахтера завтра, 18 августа. Начало матча в 17:00.

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