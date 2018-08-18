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Бакалов: Ігровий потенціал у команди дуже хороший, хочеться віддати належне Жилмару

09:58 145 Читать на русском
Бакалов: Ігровий потенціал у команди дуже хороший, хочеться віддати належне Жилмару
Юрій Бакалов / ФК Львів

Новий наставник Львова Юрій Бакалов розповів про те, чому вирішив очолити львів'ян та про завдання команди на сезон.

"Надійшла пропозиція від керівників клубу приїхати і переговорити про можливу співпрацю. Якщо чесно, воно стало як приємним, так і дещо несподіваним для мене.

Ми обговорили всі ключові моменти щодо подальшого функціонування та розвитку команди, згодилися в думках і підписали контракт. Завдання на сезон не змінюється – як мінімум, потрапляння до шістки.Також показувати гідну гру, щоб залучати глядачів на стадіон, та виховувати молодих футболістів для подальшого просування вперед.

Жилмар: Після відходу зі Львова не спав, проте я згоден з рішенням ФФУ

Ігровий потенціал у команди дуже хороший. Хочеться віддати належне Жилмару: команда подобалася вболівальникам, намагалася грати в розумний і якісний футбол. Звичайно, вона перебуває на початковій стадії свого становлення, але хочеться подякувати екс-тренеру за той рівень підготовки, який є в колективі. З багатьма гравцями я вже знайомий по спільній роботі в тій же Сталі.

Мені потрібен час, аби зрозуміти, хто і на що здатен у цій команді. Є футболісти – будемо з ними працювати, а далі час покаже", – цитує Бакалова прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, Бакалов нещодавно очолив ФК Львів. Український фахівець змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Львів після 4 турів набрав 4 очки і знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

На тренерському містку Львова Бакалов дебютує у матчі проти Шахтаря завтра, 18 серпня. Початок матчу о 17:00.

Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

Львів
до матчу
6
год
:
35
хв
Шахтар
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Теги
Львів - Шахтар Юрій Бакалов Львів Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва
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