Бакалов: Ігровий потенціал у команди дуже хороший, хочеться віддати належне Жилмару

Новий наставник Львова Юрій Бакалов розповів про те, чому вирішив очолити львів'ян та про завдання команди на сезон.

"Надійшла пропозиція від керівників клубу приїхати і переговорити про можливу співпрацю. Якщо чесно, воно стало як приємним, так і дещо несподіваним для мене.

Ми обговорили всі ключові моменти щодо подальшого функціонування та розвитку команди, згодилися в думках і підписали контракт. Завдання на сезон не змінюється – як мінімум, потрапляння до шістки.Також показувати гідну гру, щоб залучати глядачів на стадіон, та виховувати молодих футболістів для подальшого просування вперед.

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Ігровий потенціал у команди дуже хороший. Хочеться віддати належне Жилмару: команда подобалася вболівальникам, намагалася грати в розумний і якісний футбол. Звичайно, вона перебуває на початковій стадії свого становлення, але хочеться подякувати екс-тренеру за той рівень підготовки, який є в колективі. З багатьма гравцями я вже знайомий по спільній роботі в тій же Сталі.

Мені потрібен час, аби зрозуміти, хто і на що здатен у цій команді. Є футболісти – будемо з ними працювати, а далі час покаже", – цитує Бакалова прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, Бакалов нещодавно очолив ФК Львів. Український фахівець змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Львів після 4 турів набрав 4 очки і знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

На тренерському містку Львова Бакалов дебютує у матчі проти Шахтаря завтра, 18 серпня. Початок матчу о 17:00.

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