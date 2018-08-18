Жилмар: После ухода из Львова не спал, но я согласен с решением ФФУ

Бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва, который ушел с тренерского мостика львовян из-за отсутствия тренерской лиценцзии категории PRO, прокомментировал свой уход из клуба.

"Как я спал? А я не спал. Трудно, неприятно. Но я считаю, самое главное – это клуб. Это не Жмлмар – это ФК Львов. Так решила Федерация, что я не могу дальше работать, потому что у меня нет лицензии Pro. это все знают. Я тоже с этим согласен. Но вопрос есть: почему это решили не сначала?

Павлов: Неужели при таких результатах Львова можно избавляться от такого тренера, как Жилмар?

Да, я пришел, но я был в Китае, нормально работал, еще год контракт был, когда я получил приглашение. Я очень рад, потому что это очень большой шаг в моей карьере. Это очень серьезный проект. Когда я пришел, я показывал все документы, и все согласились, все было нормально. Уже прошло больше месяца, четвертый тур, и сейчас, перед Шахтером, решили, что я не буду дальше работать. Мне очень трудно.

Я никогда не говорю до свидания. Никогда. Особенно – Украине. По-английски:"Never say goodbye", потому что можно через время вернуться. Если так будет – я буду счастлив, это будет как чудо", – цитирует Жилмара dynamo.kiev.ua со ссылкой на телеканал Футбол.

Напомним, Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.

Новым главным тренером Львова назначили Юрия Бакалова.

Жилмар Почему ФФУ сразу не сообщила, что я не мог работать в УПЛ?