"Ее брат тоже что-то умеет": Вирц пробился в футбол дорогой сестры, которая играет в Бундеслиге
Главный немецкий талант Флориан Вирц имеет не менее одаренную сестру Юлиану.
"Юлиана Вирц – одна из лучших футболисток Байера. Ее младший брат Флориан тоже что-то умеет", – так оригинально культовый журнал 11Freunde представил главных героев нового выпуска. Вирцы попали на первую полосу издания и дали общее интервью.
Флориану – 18. Он дебютировал в Бундеслиге менее двух лет назад, но уже превратился в лидера Байера и главную надежду сборной Германии. В этом сезоне Вирц – второй лучший ассистент чемпионата с 9 голевыми передачами (+5 голов).
"Все начиналось с того, что в детстве мы дрались и боролись в гостиной. Это нас подготовило к контактному взрослому футболу", – рассказывает Флориан.
Флориан идет по пути старшей сестры: Грюн-Вайс Браувайлер, академия Кельна, взрослая команда Байера. Когда он зимой 2020-го со скандалом переходил в Леверкузен, главным фактором было то, что клуб наладил отношения с семьей Вирцов благодаря сестре.
"Таланты моего брата были для меня стимулом, – подхватывает Юлиана. – Когда мы тренировались, папа часто говорил: "Флориан хорошо это умеет. Попробуй и ты, вдруг тоже получится". Во Флориане меня больше всего восхищает спокойствие. Кажется, что он играет таким расслабленным, ему так легко все удается".
Юлиане – 20. Она играет в основе Байера в женской Бундеслиге на позиции хавбека. "Сила Юлианы в лидерских качествах. Она умеет собрать вокруг себя команду, умеет управлять партнерами на поле. Вот это я бы хотел у нее перенять", – признается Флориан.
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