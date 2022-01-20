"Юлиана Вирц – одна из лучших футболисток Байера. Ее младший брат Флориан тоже что-то умеет", – так оригинально культовый журнал 11Freunde представил главных героев нового выпуска. Вирцы попали на первую полосу издания и дали общее интервью.

Флориану – 18. Он дебютировал в Бундеслиге менее двух лет назад, но уже превратился в лидера Байера и главную надежду сборной Германии. В этом сезоне Вирц – второй лучший ассистент чемпионата с 9 голевыми передачами (+5 голов).

"Все начиналось с того, что в детстве мы дрались и боролись в гостиной. Это нас подготовило к контактному взрослому футболу", – рассказывает Флориан.

Флориан идет по пути старшей сестры: Грюн-Вайс Браувайлер, академия Кельна, взрослая команда Байера. Когда он зимой 2020-го со скандалом переходил в Леверкузен, главным фактором было то, что клуб наладил отношения с семьей Вирцов благодаря сестре.

"Таланты моего брата были для меня стимулом, – подхватывает Юлиана. – Когда мы тренировались, папа часто говорил: "Флориан хорошо это умеет. Попробуй и ты, вдруг тоже получится". Во Флориане меня больше всего восхищает спокойствие. Кажется, что он играет таким расслабленным, ему так легко все удается".

Юлиане – 20. Она играет в основе Байера в женской Бундеслиге на позиции хавбека. "Сила Юлианы в лидерских качествах. Она умеет собрать вокруг себя команду, умеет управлять партнерами на поле. Вот это я бы хотел у нее перенять", – признается Флориан.

Мудрик оказался в тройке лучших игроков Европы своего возраста по количеству ассистов