Мюнхенцы объявили, что Томас Тухель покинет пост наставника команды летом. Руководство Баварии считает, что лучшим вариантом для замены немца является Хаби Алонсо, который демонстрирует с Байером хорошие результаты.

Бавария готовит альтернативу на случай неудачи с Хаби Алосно: племянник Хёнесса, Зидан и сенсационный вариант из АПЛ

Как сообщает TZ, испанский специалист имеет большие сомнения относительно целесообразности сотрудничество с мюнхенцами и не считает, что работа в Баварии является правильным вариантом для его будущего. Алонсо смущает хаос, который царит в стане действующего чемпиона Германии.

Наставник Байера настроен остаться в Леверкузене, или же принять предложение от Ливерпуля, который подыскивает замену Юргену Клоппу.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил Байер в октябре 2022 года. Сейчас его команда находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги с 58 очками и опережает Баварию на восемь пунктов.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу