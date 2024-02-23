Хаби Алонсо сомневается насчет работы в Баварии – наставник лидера Бундеслиги имеет два варианта развития карьеры
Главный тренер Байера Хаби Алонсо не собирается возглавлять Баварию после завершения сезона.
Мюнхенцы объявили, что Томас Тухель покинет пост наставника команды летом. Руководство Баварии считает, что лучшим вариантом для замены немца является Хаби Алонсо, который демонстрирует с Байером хорошие результаты.
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Как сообщает TZ, испанский специалист имеет большие сомнения относительно целесообразности сотрудничество с мюнхенцами и не считает, что работа в Баварии является правильным вариантом для его будущего. Алонсо смущает хаос, который царит в стане действующего чемпиона Германии.
Наставник Байера настроен остаться в Леверкузене, или же принять предложение от Ливерпуля, который подыскивает замену Юргену Клоппу.
Напомним, Хаби Алонсо возглавил Байер в октябре 2022 года. Сейчас его команда находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги с 58 очками и опережает Баварию на восемь пунктов.
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