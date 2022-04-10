Байер в матче с нереализованным пенальти расписал ничью с Бохумом – "фармацевты" предоставили карт-бланш конкуренту
В воскресенье 29-й тур Бундеслиги продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 29-й тур
Бохум – Байер – 0:0
Нереализованный пенальти: Диаби, 65 (Байер)
Айнтрахт – Фрайбург – начало матча в 18:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – начало матча в 20:30
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В первом матче дня Бохум принимал Байер. Обе команды фактически решили свои задачи в текущем сезоне – рурцы гарантировали себе сохранение прописки в элите, а леверкузенцы уверенно держатся в лигочемпионовском квартете.
Первый по-настоящему опасный момент возник лишь в конце первого тайма, когда Соарес едва не вывел Бохум вперед – сфера попала в перекладину. В середине второй сорокапятиминутки Лёвен "привез" пенальти в свои ворота, который не сумел реализовать Диаби. Как следствие, безголевая ничья, открывающая перспективу для РБ Лейпциг догнать леверкузенцев на третьей строчке.