В субботу в 29-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Бавария – Аугсбург – 1:0

Гол: Левандовски, 80 (пен.)

Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2

Голы: Тюрам, 19, Плеа, 24 (пен.)

Кельн – Майнц – 3:2

Голы: Скири, 60, Любичич, 78, Килиан, 82 – Буркардт, 14, Онисиво, 55

Вольфсбург – Арминия – 4:0

Голы: Нмеча, 11, 39, Арнольд, 48, Крузе, 53

Герта – Унион Берлин – начало встречи в 19:30

Боруссия Д благодаря дублю Брандта победила Штутгарт

Аугсбург героически держался в матче с Баварией восемьдесят минут. Однако, после рокового попадания в руку игроку "фуггеров" арбитр назначил пенальти, который искусно реализовал Левандовски. Благодаря вчерашней победе дортмундской Боруссии расстояние между командами продолжает составлять 9 очков – до завершения чемпионата остается 5 туров и "шмели" сохраняют призрачные шансы на Салатницу.

Гройтер Фюрт, похоже, уже попрощался с перспективами сохранения прописки в элите. На этот раз худшая команда Бундеслиги уступила менхенгладбасской Борусии, которая в текущем сезоне не хватает звезд с неба. "Жеребцы" забили дважды в первом тайме (с игры и с пенальти) и, фактически, обезопасили себя от вылета во Вторую Бундеслигу.

Кельн оформил невероятный камбэк с Майнцом. Не удержав свои ворота на замке в первой сорокапятиминутке, "козлы" пропустили и после перерыва. Однако в течение 20 минут сумели забить трижды и спасли, казалось, безнадежный поединок.

В битве за выживание Вольфсбург разгромил Арминию. "Волки" забили по два гола в каждом из таймов и сделали белефельдцев одними из главных претендентов на вылет.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ