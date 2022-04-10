У неділю 29-й тур Бундесліги продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Бохум – Байєр – 0:0

Нереалізований пенальті: Діабі, 65 (Байєр)

Айнтрахт – Фрайбург – початок матчу о 18:30

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Бохум приймав Байєр. Обидві команди фактично вирішили свої завдання у поточному сезоні – рурці гарантували собі збереження прописки в еліті, а леверкузенці впевнено тримаються у лігочемпіонівському квартеті.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише наприкінці першого тайму, коли Соарес ледь не вивів Бохум вперед – сфера влучила у поперечину. В середині другої сорокап'ятихвилинки Льовен "привіз" пенальті у свох ворота, який не зумів реалізувати Діабі. Як наслідок, безгольова нічия, яка відкриває перспективу для РБ Лейпциг наздогнати леверкузенців на третій сходинці.

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