Леверкузенский клуб на своем официальном сайте объявил об увольнении 57-летнего специалиста и его помощников.

Легендарный Хаби Алонсо станет главным тренером Боруссии М, – Bild

Бос возглавил Байер в декабре 2018 года. В прошлом сезоне "фармацевты" остановились в шаге от попадания в Лигу чемпионов. В текущем команда долго шла среди лидеров, однако завалилась в последних турах – 6 матчей и всего одна победа. Кроме этого был неожиданный вылет из Лиги Европы от Янг Бойз.

Байер сразу объявил имя нового тренера. Им станет 39-летний экс-наставник Штутгарта, Гамбурга и Генка Ханнес Вольф.

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