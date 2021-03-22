Заменой Марко Розе станет экс-хавбек Ливерпуля, Реала и Баварии Хаби Алонсо, утверждает Bild.

Бавария в меньшинстве уничтожила Штутгарт, дубль Холанда спас Боруссию Д от поражения Кельну, Боруссия М разбила Шальке

Палач Шахтера летом присоединится к Боруссии Д, поэтому Гладбаху пришлось искать нового тренера. Опыт Алонсо пока ограничивается только детской командой Реала и дублем Реал Сосьедада. Баски под его руководством идут лидерами группы 2 Сегунды Б, однако контракт Хаби завершается как раз летом.

Напомним, во время игровой карьеры Алонсо дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира 2010 года. Потенциальный наставник Боруссии М хорошо знает немецкий футбол благодаря 3 сезонам в составе Баварии.

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії