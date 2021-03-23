Леверкузенський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 57-річного фахівця та його помічників.

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Бос очолив Байєр у грудні 2018 року. У минулому сезоні "фармацевти" зупинилися за крок від потрапляння в Лігу чемпіонів. У поточному команда довго йшла серед лідерів, проте завалилась в останніх турах – 6 матчів і всього одна перемога. Крім цього був несподіваний виліт з Ліги Європи від Янг Бойз.

Байєр відразу оголосив ім'я нового тренера. Ним стане 39-річний екс-керманич Штутгарта, Гамбурга та Генка Ханнес Вольф.

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