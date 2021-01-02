В субботу, в рамках 14-го тура Бундеслиги, состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 14-й тур

Айнтрахт – Байер – 2:1

Голы: Юнес, 22, Тапсоба, 54 (аг.) – Амири, 10

Арминия – Боруссия М – 0:1

Гол: Эмболо, 58

Вердер – Унион Берлин – 0:2

Голы: Беккер, 12, Авоньи, 29

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:3

Голы: Бебу, 58 – Сантамария, 7, Грифо, 33 (пен.), Адамс, 42 (аг.)

Кельн – Аугсбург – 0:1

Гол: Яго, 77

Герта – Шальке – начало матча в 19:30

Штутгарт – РБ Лейпциг – начало матча в о 21:30

Арсенал отпустил Колашинаца в худшую команду Бундеслиги

Победа Байера в матче с Айнтрахтом позволила бы команде Петера Боса хотя бы на день возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. "Фармацевты" не стали откладывать задание в долгий ящик и уже на 10-й минуте вышли вперед. После передачи Флориана Вирца в район одинадцатиметровой отметки Надим Амири на классе разобрался с защитником и пяткой переправил мяч в сетку, обманув Кевина Траппа. Но еще до середины первого тайма хозяева сумели отыграться: Амин Юнес, получив разрезной пас из середины поля, ворвался в штрафную и легко переиграл Лукаша Градецки.

Начало второго тайма принесло второй гол в ворота Байера: Эдмонд Тапсоба, пытаясь помочь голкиперу после стремительной контратаки хозяев, срезал мяч в собственные ворота. Как ни старались гости отыграться, но финальный свисток зафиксировал второе поражение "фармацевтов" подряд.

Недавний соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов – менхенгладбахская Боруссия – в выездном матче с Арминией пыталась улучшить свое турнирное положение после четырёхматчевой безвыигрышной серии. Первый тайм, несмотря на тотальное преимущество гостей, голов не принес.

После перерыва Брель Эмболо, получив пас из центра поля, прорвался сквозь плотные редуты защитников Арминии и, выйдя один на один, переиграл кипера хозяев. Больше голов в матче не забивали.

Вердер в случае успеха в матче с берлинским Унионом мог сразу же подняться в середину турнирной таблицы. Однако, свои планы относительно этого имел соперник, которому уже в начале матча удалось распаковать ворота Иржи Павленка – Шеральдо Беккер мощным ударом с линии штрафной открыл счет. В середине тайма бременцев шокировал Тайво Авоньи, которому, после ошибки защитника, удалось попасть в дальний угол ворот. После перерыва гости отдали инициативу сопернику и, грамотно сыграв в обороне, добыли важную победу.

Соседи по турнирной таблице – Хоффенхайм и Фрайбург – устроили в первом тайме настоящую бойню. Сначала Баптист Сантамария с острого угла умудрился найти щель между стойкой и голкипером и вывести гостей вперед. Затем наставнику Хоффенхайма Себастьяну Хьонессу пришлось в течение 5 минут провести две вынужденные замены.

В середине первой сорокапятиминутки, за игру рукой Фрайбург получил право на пенальти, который уверенно реализовал Винченцо Грифо. А перед свистком на перерыв после стремительной атаки гостей и прострела мяч в собственные ворота срезал Касим Адамс. После отдыха Ильяс Бебу мощным ударом под перекладину с линии вратарской один гол отыграл и несколько подсластил горечь поражения Хоффенхайма.

Скучный первый тайм между Кельном и Аугсбургом прошел в вязкой борьбе с минимумом ударов по воротам. Как следствие, команды до перерыва так и не смогли открыть счет в матче. В середине второй сорокапятиминутки Яго после паса Флориана Нидерлехнера с близкого расстояния расстрелял ворота Тимо Хорна и вывел "фугеров" вперед. Этот гол стал единственным в матче.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ