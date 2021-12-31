Босниец решил вернуться в Шальке, за который проведет вторую половину нынешнего сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт Арсенала.

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К слову, Колашинац уже выступал за гельзенкирхенцев перед тем, как перебраться в Арсенал в 2017 году. Шальке сейчас действительно нуждается в усилении, ведь крепко засел на дне турнирной таблицы. Более того, "кнаппен" не могут победить уже на протяжении 29 матчей подряд.

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний защитник потерял доверие Микеля Артеты. Колашинац провел за Арсенал 9 матчей, из которых только один в рамках АПЛ.

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