У суботу, в рамках 14-го туру Бундесліги, відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 14-й тур

Айнтрахт – Байєр – 2:1

Голи: Юнес, 22, Тапсоба, 54 (аг.) – Амірі, 10

Армінія – Борусія М – 0:1

Гол: Емболо, 58

Вердер – Уніон Берлін – 0:2

Голи: Беккер, 12, Авоньї, 29

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:3

Голи: Бебу, 58 – Сантамарія, 7, Гріфо, 33 (пен.), Адамс, 42 (аг.)

Кельн – Аугсбург – 0:1

Гол: Яго, 77

Герта – Шальке – початок матчу о 19:30

Штутгарт – РБ Лейпциг – початок матчу о 21:30

Арсенал відпустив Колашинаца в найгіршу команду Бундесліги

Перемога Байєра у матчі з Айнтрахтом дозволила б команді Петера Боса хоча б на день очолити турнірну таблицю Бундесліги. "Фармацевти" не стали відкладати на потім здобуття трьох очок і вже на 10-й хвилині вийшли вперед. Після передачі Флоріана Вірца в район одинадцятиметрової позначки Надім Амірі на класі розібрався з захисником і п'ятою переправив м'яч у сітку, обдуривши Кевіна Траппа. Та ще до середини першого тайму господарі зуміли відігратись: Амін Юнес, отримавши розрізний пас з середини поля, увірвався у штрафний майданчик і легко переграв Лукаша Градецкі.

Початок другого тайму приніс другий гол у ворота Байєра: Едмонд Тапсоба, намагаючись допомогти голкіперу після стрімкої контратаки господарів, зрізав м'яч у власні ворота. Як не намагались гості відігратись, але фінальний свисток зафіксував другу поразку "фармацевтів" поспіль.

Недавній суперник донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів – менхенгладбаська Борусія – у виїздному матчі з Армінією намагалась покращити своє турнірне становище після чотириматчевої безвиграшної серії. Перший тайм, незважаючи на тотальну перевагу гостей, голів не приніс.

По перерві Брель Емболо, отримавши пас з центра поля, прорвався крізь щільні редути оборонців Армінії і, вийшовши сам на сам, переграв кіпера господарів. Більше голів у матчі не забивали.

Вердер у разі успіху у матчі з берлінським Уніоном міг одразу ж піднятися в середину турнірної таблиці. Однак, свої плани щодо цього мав суперник, якому вже на початку матчу вдалось розпакувати ворота Іржі Павленка – Шеральдо Беккер потужним ударом з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок. В середині тайму бременців шокував Тайво Авоньї, якому, після помилки захисника, вдалося поцілити у дальній кут воріт. По перерві гості віддали ініціативу супернику і, грамотно зігравши в обороні, здобули важливу перемогу.

Сусіди по турнірній таблиці – Хоффенхайм і Фрайбург – влаштували у першому таймі справжню бійню. Спочатку Баптіст Сантамарія з гострого кута примудрився знайти шпарину між стійкою і голкіпером і вивести гостей вперед. Потім наставнику Хоффенхайма Себастьяну Хьонессу довелось протягом 5 хвилин провести дві вимушені заміни.

Згодом, в середині першої сорокап'ятихвилинки, за гру рукою Фрайбург отримав право на пенальті, який впевнено реалізував Вінченцо Гріфо. А перед свистком на перерву після стрімкої атаки гостей і прострілу у штрафний майданчик м'яч у власні ворота зрізав Касім Адамс. Після відпочинку Ільяс Бебу потужним ударом під поперечину з лінії воротарського один гол відквитав і дещо підсолодив гіркоту поразки Хоффенхайма.

Наднудний перший тайм між Кельном та Аугсбургом пройшов у в'язкій боротьбі з мінімумом ударів по воротах. Як наслідок, команди до перерви так і не спромоглись відкрити рахунок у матчі. В середині другої сорокап'ятихвилинки Яго після пасу Флоріана Нідерлехнера з близької відстані розстріляв ворота Тімо Хорна і вивів "фугерів" вперед. Цей гол став єдиним у матчі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ