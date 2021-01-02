Чудо-гол организовали игроки Байера в поединке против Айнтрахта.

Айнтрахт принимал Байер в рамках 14-го тура Бундеслиги. Гости открыли счет уже на 10-й минуте и сделали это удивительно красиво.

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Флориан Вирц вывел на ударную позицию своего партнера Надима Амири, который умудрился технично оставить в дураках защитника и отправил мяч в сетку между ног голкипера.

Несмотря на этот красивый гол, Байер все же проиграл встречу, футболисты Айнтрахта совершили камбэк (2:1).