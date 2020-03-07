Байєр розтрощив Айнтрахт, Герта розписала мирову із Вердером: 25-й тур Бундесліги, субота

У суботу, у рамках 25-го туру чемпіонату Німеччини відбулись 4 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 25-й тур

Байєр – Айнтрахт Франкфурт – 4:0

Голи: Хаверц, 4, Белларабі, 15, Паулінью, 49, 55

Герта – Вердер – 2:2

Голи: Штарк, 42, Кунья, 61 – Сарджент, 3, Классен, 6

Фрайнбург – Уніон Берлін – 3:1

Голи: Саллаї, 35, Гюнтер 55, Кох 82 – Андерссон, 61

Шальке – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Маккені, 20 – Баумгартнер, 69

Байєр приймав Айнтрахт. Господарям вдалось забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку вже у першому таймі. На 4-й Діабі прострілив у штрафний майданчик, а Хаверц замкнув її. Трохи згодом, на 15-й той же Діабі віддав приголомшливу розрізну передачу на Паулінью, а Белларабі своєчасно опинився на дальній – 2:0.

Перевагу вдалось збільшити одразу після перерви. На 49-й Паулінью виконав чудовий індивідуальний прохід та технічно пробив на дальню. Трохи згодом той самий Паулінью в дотик замкнув чудову діагональ від Хаверца – 4:0. Впевнена перемога Байєра.

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Вердер, який бореться за виживання на виїзді зустрічався із Гертою. Гостям вдалось відкрити рахунок уже на 3-й хвилині матчу. Сарджент вийшов на ударну позицію, зявдяки передачі від Біттенкура, та потужно пробив у правий кут. Трохи згодом, на 6-й Классен головою замкнув ювелірний навіс. Господарям вдалось забити під завісу тайму. На 41-й Штарку вдалось головою внести м'яч у ворота. Відігралась Герта уже на 61-й хвилині. Кунья своєчасно опинився на добиванні та потужно пробив під перекладину.

Фрайнбург приймав Уніон Берлін. Перший гол глядачі побачили аж на 34-й хвилині. Саллаї виграв боротьбу у повітрі та головою спрямував м'яч у сітку. Збільшити перевагу господарі змогли на 55-й. Гюнтер, отримавши довгу передачу, зумів вийти на ударну позицію та потужно пробив під перекладину. Гості прагнули відігратись. На 61-й Андерссон зумів замкнути подачу з кутового – 1:2. Добив Уніон Берлін Кох на 82-й, який в падінні зумів забити головою.

Герта на виїзді зустрічалась із Шальке. Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині. Маккені виконав чудовий індивідуальний прохід та потужно пробив у правий кут, відкривши рахунок у матчі. Більше цікавих моментів у цій половині зустрічі глядачі не побачили.

Гостям вдалось зрівняти рахунок аж на 69-й хвилині. Після розіграшу кутового Баумгартнер на добиванні потужно пробив з близької відстанні без шансів для голкіпера. Після цього темп гри змінився, м'яч не затримувався на середині поля. При чому, перевагу не можна було віддати жодній з команд. Зрештою, до фінального свистку голів глядачі більше не побачили.

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