Кёльн удержал выездную победу над Падерборном

В рамках премьерного матча 25-го тура чемпионата Германии Падерборн потерпел домашнее поражение от Кёльна.

Падерборн перед началом тура отставал от зоны плей-офф за Бундеслигу на пять очков, поэтому каждая неудача пушкой расстреливала шансы на выживание. Кёльн же в случае сегодняшней победы мог приблизиться к седьмому места на расстояние трёх зачётных баллов. Это было бы уже серьёзной заявкой на Лигу Европы.

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Амбиции "козлов" явно перевесили желание Падерборна остаться в элите. Уже в первом тайме гости обеспечили комфортное преимущество в счёте: на 28-й минуте Мере после подачи с углового замкнул скидку Ута, а на 37-й Хектор прекрасным ударом метров с 20-ти попал в дальнюю девятку – 0:2. Между этими моментами также было попадание Ута в штангу. Падерборн явных голевых шансов, кроме дальнего выстрела Србены на 23-й минуте, в первом тайме так и не создал.

Большая часть второго тайма прошла без качественных моментов и даже без нормальных атак. Всё шло к легкой победе "козлов", но в конце поединка Кёльн неожиданно занервничал – на 74-й минуте гости пропустил гол после кросса Прёгера на голову Србены, а затем получили четыре желтые карточки за шесть минут. Падерборн мог отыграться на 87-й после мощного удара Сабири со штрафного примерно с 35-ти метров, но Хорн перевёл мяч в перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Кёльна.

Таким образом, "козлы" набрали 32 очка, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Падерборн, имея в активе лишь 16 зачётных баллов, остался восемнадцатым.

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