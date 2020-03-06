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Кёльн удержал выездную победу над Падерборном

6 марта 22:53 10 Читати українською
Кёльн удержал выездную победу над Падерборном
Падерборн – Кёльн – 1:2

В рамках премьерного матча 25-го тура чемпионата Германии Падерборн потерпел домашнее поражение от Кёльна.

73’ Деннис Србены
 
Хорхе Мере 28’
Йонас Хектор 37’
28’ Хорхе Мере
37’ Йонас Хектор
73’ Деннис Србены

Падерборн перед началом тура отставал от зоны плей-офф за Бундеслигу на пять очков, поэтому каждая неудача пушкой расстреливала шансы на выживание. Кёльн же в случае сегодняшней победы мог приблизиться к седьмому места на расстояние трёх зачётных баллов. Это было бы уже серьёзной заявкой на Лигу Европы.

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Амбиции "козлов" явно перевесили желание Падерборна остаться в элите. Уже в первом тайме гости обеспечили комфортное преимущество в счёте: на 28-й минуте Мере после подачи с углового замкнул скидку Ута, а на 37-й Хектор прекрасным ударом метров с 20-ти попал в дальнюю девятку – 0:2. Между этими моментами также было попадание Ута в штангу. Падерборн явных голевых шансов, кроме дальнего выстрела Србены на 23-й минуте, в первом тайме так и не создал.

Большая часть второго тайма прошла без качественных моментов и даже без нормальных атак. Всё шло к легкой победе "козлов", но в конце поединка Кёльн неожиданно занервничал – на 74-й минуте гости пропустил гол после кросса Прёгера на голову Србены, а затем получили четыре желтые карточки за шесть минут. Падерборн мог отыграться на 87-й после мощного удара Сабири со штрафного примерно с 35-ти метров, но Хорн перевёл мяч в перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Кёльна.

Таким образом, "козлы" набрали 32 очка, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Падерборн, имея в активе лишь 16 зачётных баллов, остался восемнадцатым.

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