Байер повторил рекорд Баварии, Боруссия Д не удержала победу над Вольфсбургом и подпустила РБ Лейпциг
Состоялись очередные матчи 22-го тура Бундеслиги. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".
Бундеслига, 22 тур
Дармштадт – Штутгарт – 0:2 (Live)
Гол: Зайдель, 90+5 – Гирасси, 14, Дауд, 90+2
Удаление: Штенцель, 45+13 (Штутгарт)
Хайденхайм – Байер – 1:2
Гол: Кляйндинст, 87 – Фримпонг, 45+2, Адли, 81
Хоффенхайм – Унион Берлин – 0:1
Гол: Ааронсон, 84
Удаление: Н'соки, 45+3 – Фолланд, 45+6
Майнц – Аугсбург – 1:0
Гол: Берг, 44
Нереализованный пенальти: Амири (Майнц), 45+6
Вольфсбург – Боруссия Д – 1:1
Гол: Герхардт, 64 – Фюлькруг, 8
РБ Лейпциг – Боруссия М – 2:0
Голы: Симонс, 14, Опенда, 58
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Байер достаточно в тяжелом матче сумел одолеть Хайденхайм. В первом тайме подопечные Алонсо не позволили сопернику близко подойти к собственной штрафной площади. Байеру было трудно создавать моменты у ворот Хайденхайма. Открыть счет удалось лишь в компенсированное время. Адли пасом нашел Фримпонга, а тот не промахнулся. После перерыва сам француз сумел забить и сам. Сохранить свои ворота "сухими" Байеру не удалось. Кляйндинст один мяч отыграл, что сделало концовку достаточно напряженной. Команда Алонсо прижалась к воротам, но смогла удержать победу. 32 матча Байер не проигрывает, что является повторением рекорда Баварии.
Боруссия довольно быстро открыла счет. Уже на 8 минуте отличился Фюлькруг. После перерыва Вольфсбург сумел отыграться. Несмотря на то, что дортмундцы контролировали мяч, забить второй раз не удалось. В итоге финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.
РБ Лейпциг охотно воспользовался неудачей Дортмунда и приблизился к четвертой строчке на расстояние одного балла. Наставник хозяев Марко Розе не ощутил серьезных проблем против своего бывшего клуба – гладбахской Борусии. В первом тайме красавец-гол с линии штрафной удался Симонсу, после перерыва эффектный парашют за спину киперу запустил Опенда, для которого это уже 16-й гол в сезоне. РБ навязывает топ-квартету все более настойчивую борьбу за Лигу чемпионов.
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