Бундеслига, 22 тур

Дармштадт – Штутгарт – 0:2 (Live)

Гол: Зайдель, 90+5 – Гирасси, 14, Дауд, 90+2

Удаление: Штенцель, 45+13 (Штутгарт)

Хайденхайм – Байер – 1:2

Гол: Кляйндинст, 87 – Фримпонг, 45+2, Адли, 81

Хоффенхайм – Унион Берлин – 0:1

Гол: Ааронсон, 84

Удаление: Н'соки, 45+3 – Фолланд, 45+6

Майнц – Аугсбург – 1:0

Гол: Берг, 44

Нереализованный пенальти: Амири (Майнц), 45+6

Вольфсбург – Боруссия Д – 1:1

Гол: Герхардт, 64 – Фюлькруг, 8

РБ Лейпциг – Боруссия М – 2:0

Голы: Симонс, 14, Опенда, 58

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Байер достаточно в тяжелом матче сумел одолеть Хайденхайм. В первом тайме подопечные Алонсо не позволили сопернику близко подойти к собственной штрафной площади. Байеру было трудно создавать моменты у ворот Хайденхайма. Открыть счет удалось лишь в компенсированное время. Адли пасом нашел Фримпонга, а тот не промахнулся. После перерыва сам француз сумел забить и сам. Сохранить свои ворота "сухими" Байеру не удалось. Кляйндинст один мяч отыграл, что сделало концовку достаточно напряженной. Команда Алонсо прижалась к воротам, но смогла удержать победу. 32 матча Байер не проигрывает, что является повторением рекорда Баварии.

Боруссия довольно быстро открыла счет. Уже на 8 минуте отличился Фюлькруг. После перерыва Вольфсбург сумел отыграться. Несмотря на то, что дортмундцы контролировали мяч, забить второй раз не удалось. В итоге финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

РБ Лейпциг охотно воспользовался неудачей Дортмунда и приблизился к четвертой строчке на расстояние одного балла. Наставник хозяев Марко Розе не ощутил серьезных проблем против своего бывшего клуба – гладбахской Борусии. В первом тайме красавец-гол с линии штрафной удался Симонсу, после перерыва эффектный парашют за спину киперу запустил Опенда, для которого это уже 16-й гол в сезоне. РБ навязывает топ-квартету все более настойчивую борьбу за Лигу чемпионов.

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