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Байер отклонил сумасшедшее предложение Реала по Хаверцу – Мадрид не сдается, а хавбек выбрал приоритет

20:25 24 Читати українською
Байер отклонил сумасшедшее предложение Реала по Хаверцу – Мадрид не сдается, а хавбек выбрал приоритет
Кай Хаверц / Getty Images

Мадридский Реал сделал первое предложение по покупке атакующего полузащитника Кая Хаверца. Леверкузенский Байер его отклонил.

"Фармацевты" отказались продать 21-летнего хавбека за 100 млн евро, сообщает Sport Buzzer.

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Мадридцы не намерены сдаваться и на следующем этапе переговоров готовы предложить деньги плюс двух молодых исполнителей Реала. Также интерес к Хаверцу проявляют лондонский Челси и Манчестер Юнайтед. Сам немец определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Если он покинет немецкий чемпионат в ближайшее трансферное окно, то только ради испанской Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Кай Хаверц сыграл 27 поединков в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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