Хаверц стал лучшим игроком месяца в Бундеслиге

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц признан лучшим игроком чемпионата Германии в мае.

Лидер "фармацевтов" - лучший в Бундеслиге в прошлом месяце, сообщает официальный сайт первенства.

Байер подтвердил, что Хаверц хочет сменить клуб – на игрока претендуют Реал и другие гранды

В мае Хаверц провел 4 матча в чемпионате, в которых забил 5 мячей. Это позволило Байеру одержать 3 победы, а еще один матч завершился поражением Леверкузена. В голосовании за приз лучшему игроку месяца атакующий хавбек обошел защитников Баварии Киммиха и Павара, полузащитника Хоффенхайма Баумгартнера, фулбека Боруссии Д Хакими и форварда РБ Лейпциг Вернера.

Всего в нынешнем сезоне Кай Хаверц сыграл 27 поединков в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду