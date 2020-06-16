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Хаверц стал лучшим игроком месяца в Бундеслиге

18:22 8 Читати українською
Хаверц стал лучшим игроком месяца в Бундеслиге
Кай Хаверц / фото из соцсетей

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц признан лучшим игроком чемпионата Германии в мае.

Лидер "фармацевтов" - лучший в Бундеслиге в прошлом месяце, сообщает официальный сайт первенства.

Байер подтвердил, что Хаверц хочет сменить клуб – на игрока претендуют Реал и другие гранды

В мае Хаверц провел 4 матча в чемпионате, в которых забил 5 мячей. Это позволило Байеру одержать 3 победы, а еще один матч завершился поражением Леверкузена. В голосовании за приз лучшему игроку месяца атакующий хавбек обошел защитников Баварии Киммиха и Павара, полузащитника Хоффенхайма Баумгартнера, фулбека Боруссии Д Хакими и форварда РБ Лейпциг Вернера.

Всего в нынешнем сезоне Кай Хаверц сыграл 27 поединков в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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Теги
Байер Байер Германия Бундеслига Кай Хаверц Кай Хаверц
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