Байер на классе разгромил сенсационный Саарбрюккен и стал первым финалистом Кубка Германии

Леверкузенский Байер уверенно переиграл Саарбрюккен в рамках 1/2 финала немецкого Кубка. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Германия, Кубок Германии, 1/2 финала

Саарбрюкен – Байер – 0:3

Голы: Диаби, 11, Аларио, 19, Беллараби, 58

Хоффенхайм неожиданно уволил главного тренера – известны причины

На пути к полуфиналу Саарбрюккен из 4-го по силе дивизиона заработал статус грозы авторитетов, выбив двух представителей Бундеслиги – Кельн и дюссельдорфскую Фортуну. В связи с этим, гости из Леверкузена начали матч осторожно. Однако, Байер быстро освоился и начал давить на оборону представителя Региональной лиги.

Активность "фармацевтов" быстро принесла плоды. Уже на 11-й минуте Демирбай передачей из глубины нашел в штрафной хозяев Мусса Диаби, а тот избежал офсайда и в касание замкнул пас Керема. Секундная стрелка не успела сделать и десяти оборотов, как "десятка" Леверкузена приложился и ко второму голу. Демирбай в этот раз оказался на левом фланге, откуда прострелил на линию вратарской – вратарь и защитник не смогли найти общий язык, а Лукас Аларио спокойно расстрелял ворота хозяев – 0:2!

На старте второго тайма Саарбрюккен добавил в смелости и начал создавать реальное напряжение у ворот Байера. Правда, гости быстро решили эти попытки андердога задушить в зародыше. После серии взаимных потерь на 58-й минуте мяч у линии поля получил Демирбай и прострелил в центр штрафной зоны. Там сферу принял Беллараби и в два касания расстрелял Баца – разгром.

После этого матч фактически превратился в формальность. Леверкузен начал играть в свое удовольствие, а Саарбрюккен периодически добавлял активности, чтобы забить хотя бы гол престижа. Однако, снова забить ни одной из команд больше не удалось, несмотря на наличие серьезных возможностей.

Напомним, что второй полуфинальный матч Кубка Германии состоится в среду, 10 июня. Встретятся финалисты позапрошлого розыгрыша – мюнхенская Бавария примет франкфуртский Айнтрахт.

Капитанил против Шахтера, интересовал Баварию, но убежал от тренера и топит Вердер – как стать посмешищем в Бундеслиге