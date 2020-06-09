Хоффенхайм неожиданно уволил главного тренера – известны причины

Первая громкая тренерская отставка после карантина произошла в Бундеслиге.

Хоффенхайм объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Альфредом Схрьодером.

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Контракт голландского специалиста был рассчитан до лета 2022 года. В лагере немецкого клуба причиной такого решения назвали разные взгляды сторон на дальнейшее развитие команды.

После 30-ти туров Бундеслиги Хоффенхайм расположился на 7-й строчке турнирной таблицы. Напомним, Схрьодер возглавил команду перед стартом нынешнего сезона.

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