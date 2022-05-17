21-річний вінгер публічно заявив, що волів би перейти до команди з Леверкузена. Наразі ведуться перемовини, але чимало залежатиме від Шахтаря.

Мудрик незабаром стане гравцем Байєра, – інсайдер

Як інформує Sky Sport, Байєр запропонував українському клубу понад 20 мільйонів євро за Мудрика. Сам гравець побачив перед собою контракт до 2027 року. Найближче оточення Михайла оптимістично налаштоване щодо завершення перемовин та оформлення трансферу.

Нагадаємо, вінгер цього сезону почав отримувати більше ігрової практики у першій команді Шахтаря: 19 матчів, два голи та дев'ять асистів. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року, а Transfermarkt оцінює його у 4 мільйони євро.

Байєр же сезон Бундесліги 2021/22 завершив на третій сходинці та забезпечив собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів. Цей момент є важливим для трансферу, адже Мудрик воліє грати в найпрестижнішому євротурнірі.

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