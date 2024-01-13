Германия, Бундеслига, 17-й тур

Аугсбург – Байер – 0:1

Гол: Паласиос, 90+4

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:1

Гол: Кнауфф, 7

Кельн – Хайденхайм – 1:1

Голы: Зельке, 29 – Бек, 55

Майнц – Вольфсбург – 1:1

Голы: Видмер, 61 – Черны, 12

Фрайбург – Унион Берлин - 0:0

Бавария победила Хоффенхайм, вплотную приблизившись к Байеру – Нойер сравнялся со Швайнштайгером, Мюнхен обновил рекорд

Байер начал новый год выездным матчем с Аугсбургом. Лидер Бундеслиги несмотря на колоссальное преимущество никак не мог распаковать ворота соперника, а в середине второго тайма неожиданно пропустил сам. К счастью для болельщиков "фармацевтов" арбитр зафиксировал офсайд, спася команду Хаби Алонсо от позора. Казалось, что леверкузенцы все-таки потеряют два очка в гостях, однако уже в добавленное время Паласиос вырвал логическую победу, сохранив комфортный отрыв от Баварии.

РБ Лейпциг на своем поле уступил одному из конкурентов Айнтрахту. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале встречи. "Орлы" вплотную приблизились к "быкам", поднявшись на пятую строчку турнирной таблицы. Правда, они рискуют опуститься на ступень ниже в случае успеха дортмундской Боруссии в дуэли с Дармштадтом.

Еще три субботних матча завершились вничью. Кельн не сумел выбраться из устоев турнирной таблицы, не удержав победу над Хайденхаймом. Майнц притормозил Вольфсбург, который все больше отдаляется от еврокубков, а Фрайбург не нашел аргументов для Униона, который понемногу выбирается из зоны вылета.

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