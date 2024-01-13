Байер едва не потерпел дебютное поражение, в добавленное время обокрав Аугсбург, РБ Лейпциг уступил Айнтрахту
В субботу 17-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 17-й тур
Аугсбург – Байер – 0:1
Гол: Паласиос, 90+4
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:1
Гол: Кнауфф, 7
Кельн – Хайденхайм – 1:1
Голы: Зельке, 29 – Бек, 55
Майнц – Вольфсбург – 1:1
Голы: Видмер, 61 – Черны, 12
Фрайбург – Унион Берлин - 0:0
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Байер начал новый год выездным матчем с Аугсбургом. Лидер Бундеслиги несмотря на колоссальное преимущество никак не мог распаковать ворота соперника, а в середине второго тайма неожиданно пропустил сам. К счастью для болельщиков "фармацевтов" арбитр зафиксировал офсайд, спася команду Хаби Алонсо от позора. Казалось, что леверкузенцы все-таки потеряют два очка в гостях, однако уже в добавленное время Паласиос вырвал логическую победу, сохранив комфортный отрыв от Баварии.
РБ Лейпциг на своем поле уступил одному из конкурентов Айнтрахту. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале встречи. "Орлы" вплотную приблизились к "быкам", поднявшись на пятую строчку турнирной таблицы. Правда, они рискуют опуститься на ступень ниже в случае успеха дортмундской Боруссии в дуэли с Дармштадтом.
Еще три субботних матча завершились вничью. Кельн не сумел выбраться из устоев турнирной таблицы, не удержав победу над Хайденхаймом. Майнц притормозил Вольфсбург, который все больше отдаляется от еврокубков, а Фрайбург не нашел аргументов для Униона, который понемногу выбирается из зоны вылета.