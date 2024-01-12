"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который серьезно влиял не только на битву за Серебряную Салатницу, а и на расклады в борьбе за Лигу чемпионов.

Бавария придумала хитрый контракт для Дайера – трансфер будет бесплатным, но есть нюанс

Бавария завершила 2023-й год на второй позиции, отставая от Байера на 4 зачетных балла. При таком раскладе мюнхенцы не имели права на осечку, но соперник у них был непростой. На Альянц Арену приехал Хоффенхайм, который шел в трех очках от пятой позиции – и в случае победы зинсхаймцы приблизились бы к зоне ЛЧ на расстояние 6 зачетных баллов, закрутив интригу в битве за топ-4.

Стоит отметить, что новичок Баварии – Эрик Дайер – пока не смог попасть даже в заявку. А вот для старожила – Мануэля Нойера – этот день стал особенным, ведь кипер проводил свой 500-й матч в футболке "рекордмайстеров". Он сравнялся по количеству игр со Швайнштайгером, уступая только Ламу (517) и Мюллеру (685).

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Все ожидали легкого выноса андердога – тем более, после подъема Франца Бекенбауэра в небесную лигу. Заряженные подопечные Томаса Тухеля открыли счет уже на 18-й минуте усилиями Мусиала, которому ассистировал Сане. Лерой влетел на правый край штрафной и сбросил мяч под себя, а Джамал выстрелил под дальнюю штангу. От нее сфера и влетела в ворота.

Кстати, этот гол стал историческим для Германии. Бавария забила в 65-м домашнем матче Бундеслиги подряд, что стало новым рекордом чемпионата. Впрочем, общая картина первого тайма оказалась невеселой – моментов возникало мало, лидеры оставались незаметными, новых голов не было.

Забить второй раз мюнхенцы смогли аж через 10 минут после перерыва, воспользовавшись обрезкой Кабака. В завершении эпизода Кейн прострелил на Сане, а тот замкнул – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. На линии не удержался Кейн.

После этого Бавария разозлилась, создав серию чрезвычайно острых моментов, но Хоффенхайм держался. И не просто держался, а еще и круто отвечал – в частности, на 61-й минуте Байер замыкал скидку на дальнюю штангу ударом в упор, а на 64-й Крамарич вышел один на один. Нойер спас в обоих случаях. На 65-й же Байер попал в перекладину.

В конце концов, размен завершился так, как это бывает чаще всего в матчах Баварии. На 70-й минуте Мусиала получил мяч на дуге, качнул защитника и выкатил передачу налево на Сане, а сам побежал открываться под его прострел. Пас, замыкание "щечкой", гол – 2:0! А на 73-й минуте Хоффенхайм еще и в меньшинстве остался из-за удаления Прёмеля (тот не успел к мячу и наступил на ногу Телю).

После этого все вопросы относительно победителя были сняты. В компенсированное время хозяева еще и разгром устроили усилиями Кейна. 3:0! Бавария уверенно выиграла, сократив отставание от Байера до одного зачетного балла – впрочем, Леверкузен свой матч еще не сыграл. Хоффенхайм остался седьмым с 24 пунктами в активе.

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