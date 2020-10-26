Аугсбург на выезде уступил Байеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Аугсбург приехал в гости к Байеру. На 16-й минуте "фармацевты" заработали пенальти, который без особых проблем реализовал Аларио. Гости пытались отыграться, но в первом тайме забить не смогли.

После перерыва Калиджури получил передачу в штрафную, вышел на ударную позицию и низом выстрелил в правый угол ворот – 1:1. Леверкузенцы много атаковали и на 74-й вышли вперед – дубль в свой актив записал Аларио. Под занавес встречи Аугсбург решил рискнуть и голкипер вышел на розыгрыш углового удара, который закончился потерей мяча и голом Диаби в пустые ворота.

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