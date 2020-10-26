Аугсбург на виїзді поступився Байєру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аугсбург завітав у гості до Байєра. На 16-й хвилині "фармацевти" заробили пенальті, який без особливих проблем реалізував Аларіо. Гості намагались відігратись, але у першому таймі забити не змогли.

По перерві Каліджурі отримав передачу у штрафний майданчик, вийшов на ударну позицію та низом вистрілив у правий кут воріт – 1:1. Леверкузенці багато атакували і на 74-й вийшли уперед – дубль до свого активу записав Аларіо. Під завісу зустрічі Аугсбург вирішив ризикнути і голкіпер вийшов на розіграш кутового удару, який закінчився втратою м'яча і голом Діабі у порожні ворота.

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