В рамках 5-го тура Бундеслиги Арминия на выезде уступила Вольфсбургу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 5-й тур

Вольфсбург – Арминия – 2:1

Голи: Вегхорст, 19, Арнольд, 20 – Шипплек, 80

Вердер – Хоффенхайм – начало в 19:00

Вольфсбург на Фольксваген-Арене принимал Арминию. Еще в первом тайме "волки" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. Сначала при розыгрыше штрафного отличился Вегхорст, а уже через минуту неточную передачу отдал голкипер, чем воспользовался Максимилиан Арнольд.

4 минуты, 1 касание мяча, 2 желтые карточки и удаление – худшая замена года, которая определила лидера Бундеслиги

Во втором тайме голов не было до 80-минуты. Шипплек, на границе штрафной, в касание замкнул передачу под удар от Доана. Это придало гостям сил и до конца матча они отчаянно пытались отыграться, но защита "волков" выстояла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вольфсбурга – 2:1.

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