Атакующий полузащитник Шахтера все еще близок к переходу в леверкузенский Байер.

В пятницу появились слухи, что Ринат Ахметов лично ветировал переход 21-летнего Мудрика в ряды бронзового призера Бундеслиги, несмотря на желание игрока продолжить карьеру именно в Байере.

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Как выяснилось, украинец еще сохраняет шансы на переход. По крайней мере, медобследование для "фармацевтов" вингер уже успешно прошел. Сделка еще официально не завершена, но Байер уже готовит объявление о подписании Мудрика. Об этом в своем Twitter сообщил Мануэль Вет – журналист Transfermarkt.

По его словам, в Германии очень озадачены информацией о том, что Шахтер якобы решил оставить Михаила в своем составе. Ранее сообщалось, что за Мудрика могут заплатить 20 млн евро, а самому игроку предлагали 5-летний контракт.

Соглашение игрока с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. В сезоне 2021/22 Мудрик сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

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