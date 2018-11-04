Байер – Хоффенхайм – 1:4 – видео голов и обзор матча

Байер в родных стенах разгромно проиграл сопернику Шахтера в Лиге чемпионов Хоффенхайму. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хоффенхайм разгромил Байер со счетом 1:4. Открыли счет подопечные Нагельсманна на 19-й минуте, однако уже через 10 минут хозяевам удалось восстановить паритет усилиями Белльараби.

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Недолго продержалась ничья и Жоелинтон уже на 34-й минуте встречи вновь вывел Хоффенхайм вперед. В начале второго тайма Гриф реализовал пенальти, а на 73-й минуте встречи все тот же Жоелинтон оформил дубль, довершив разгром Байера.

Хоффенхайм имеет в активе 16 очков и идет шестым в турнирной таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии, 10-й тур

Байер – Хоффенхайм – 1:4

Голы: Бельараби, 30 – Нельсон, 19 Жоелинтон, 34, 73, Гриф, 49 (пен)