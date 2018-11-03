Бавария дома потеряла очки с Фрайбургом, Боруссия Д победила Вольфсбург: 10-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В матчах 10-го тура немецкой Бундеслиги Фрайбург сотворил сенсацию в Мюнхене, Хоффенхайм поиздевался над Байером, Боруссия Д сохранила лидерство, а Нюрнберг спасся в Аугсбурге.

Дортмундская Боруссия откатала непростой выезд в Вольфсбург, где провела довольно ровный первый тайм и не очень уверенный второй. Впрочем, вырвать три очка команде Люсьена Фавра удалось именно за счёт удачного начала: на 27-й минуте Марко Ройс головой замкнул скидку Делани на дальнюю штангу – 0:1. Данный гол, как оказалось, был последним во встрече.

Бавария дома провела ещё более тяжелый матч против Фрайбурга, которому удавалось держать счёт ничейным до 80-й минуты. Серж Гнабри таки смог вывести мюнхенцев вперёд после прекрасного индивидуального прохода, но на 89-й минуте Фрайбургу удалось отыграться – это Хёлер замкнул передачу с левого фланга и отобрал очки у Баварии.

В других поединках Хоффенхайм разгромил Байер со счетом 1:4, а Нюрнберг спас ничью в Аугсбурге, забив второй гол на 88-й минуте.

Таким образом, Боруссия набрала 24 очка и оторвалась от второй Баварии на четыре зачетных пункта. Хоффенхайм имеет в активе 16 очков и идёт шестым, Аугсбург и Фрайбург идут на 9-10 месте с 13 очками, а вслед за ними расположились Вольфсбург, Байер Шальке и Нюрнберг с 12, 11 и 10 очками соответственно.

Чемпионат Германии, 10-й тур

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:1

Голы: Ройс, 27

Бавария – Фрайбург – 1:1

Голы: Гнабри, 80 – Хёлер, 89

Байер – Хоффенхайм – 1:4

Голы: Бельараби, 30 – Нельсон, 19 Жоелинтон, 34, 73, Грифо, 49 (пен)

Аугсбург – Нюрнберг – 2:2

Голы: Финнбогасон, 11 Шмид, 59 – Фукс, 54, Мюль, 88

Герта – РБ Лейпциг – начало в 19:30