Байєр – Хоффенхайм – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Байєр у рідних стінах розгромно програв супернику Шахтаря у Лізі чемпіонів Хоффенхайму. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Хоффенхайм розгромив Байєр з рахунком 1:4. Відкрили рахунок підопічні Нагельсманна на 19-й хвилині, однак вже за 10 хвилин господарям вдалось відновити паритет зусиллями Белларабі.

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Недовго протрималась нічия і Жоелінтон вже на 34-й хвилині зустрічі знову вивів Хоффенхайм вперед. На початку другого тайму Гріфо реалізував пенальті, а на 73-й хвилині зустрічі все той же Жоелінтон оформив дубль, довершивши розгром Байєра.

Хоффенхайм має у активі 16 очок та йде шостим у турнірній таблиці Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, 10-й тур

Байєр – Хоффенхайм – 1:4

Голи: Бельарабі, 30 – Нельсон, 19, Жоелінтон, 34, 73, Гріфо, 49 (пен)