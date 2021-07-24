В рамках 17-го туру білоруської першості Динамо Мінськ приймало Вітебськ. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Білорусі, 17-й тур

Динамо Мінськ – Вітебськ – 3:1

Голи: Ложкін, 38, Бацула, 72, Климович, 81 – Ксенофонтов, 61

Нереалізований пенальті: Мбенге, 32 (Д)

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Столичний клуб у рідних стінах на класі розібрався з Вітебськом.

Головним героєм зустрічі став Андрій Бацула. Український захисник відзначився голом, а також двома асистами організував ще два м'ячі своєї команди, які закріпили перемогу динамівців.

Після 17-ти турів команда Бацули розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці, Вітебськ – 6-й.

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